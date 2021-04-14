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ترمب يتهم بايدن بالتآمر لتعطيل توزيع لقاح «جونسون آند جونسون»

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جدة - خالد شويل - اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الرئيس الحالي جو بايدن بـ«التآمر» مع شركة فايزر لتعطيل توزيع لقاح شركة جونسون آند جونسون لأسباب سياسية.

واعتبر أن إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرت بيانا مشتركا حول لقاح جونسون آند جونسون يوصي بتعليق استخدامه لاعتبارات احترازية، له أهداف سياسية، أو لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحب شركة فايزر.

وأضاف: «هذا الإعلان هو دليل أن الـFDA تعمل مع «فايزر» التي أعلنت الموافقة على اللقاح قبل يومين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.. هم لم يحبوني لأنني كنت أدفعهم بشدة».

وقال ترمب إنه لولا جهوده لما طورت شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأمريكية لقاح قبل 3 إلى 5 سنوات، مضيفا: «كان سيستغرقهم الأمر سنوات حتى يتصرفوا».


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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