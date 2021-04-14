تمور وسلال رمضانية سعودية إلى 16 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت أيادي الخير السعودية في 16 دولة حول العالم توزع التمور والسلال الرمضانية، بالتواكب مع أيام شهر رمضان المبارك.

وفيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 5650 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظات عدن والضالع وأبين، واصل تسليم السلال الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجرى توزيع 4176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20,880 فردا في محافظات عمان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق.

ووزع المركز أمس 205 سلال غذائية رمضانية في قرية جناح بمحافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1025 فردا، كما سلم هدية المملكة لأفغانستان المتضمنة 100 طن من التمور.

وسلم هدية المملكة لمفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا المتضمنة 100 طن من التمور، كما وزع 1892 سلة غذائية رمضانية في مناطق سيبي، وصحبت نور، ودوكي في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان، استفاد منها 11,352 فردا، و300 سلة غذائية رمضانية في محافظتي كوكس وبرميت بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 1500 فرد.