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1860 يهجرون دارفور إلى تشاد نتيجة العنف

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بعبور 1860 شخصا، معظمهم نساء وأطفال وكبار في السن، الحدود من ولاية غرب دارفور بالسودان باتجاه تشاد الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب الاشتباكات الدامية التي بدأت في 3 أبريل في منطقة الجنينة.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي أن الاشتباكات القبلية الأخيرة في الجنينة في ولاية غرب دارفور بالسودان أجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم في القرى القريبة من الحدود.

وأكد أن فرق المفوضية هرعت من مكتب المفوضية القريب في فارشانا لاستقبال اللاجئين، وأبلغ الموظفين عن أن الظروف في الميدان مزرية مع بقاء العائلات النازحة في العراء أو تحت ظلال الأشجار أو في الملاجئ الموقتة.

وشدد بالوش على أن مفوضية اللاجئين تعمل مع الشركاء في المجال الإنساني في الميدان على تنسيق الاستجابة الإنسانية في غضون ذلك، وتحاول الوكالات الإنسانية تحديد العدد الدقيق للنازحين الجدد داخل غرب دارفور، الذي يقدر بالآلاف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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