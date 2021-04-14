شكرا لقرائتكم خبر 1860 يهجرون دارفور إلى تشاد نتيجة العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي أن الاشتباكات القبلية الأخيرة في الجنينة في ولاية غرب دارفور بالسودان أجبرت نحو ألفي شخص على مغادرة منازلهم في القرى القريبة من الحدود.
وأكد أن فرق المفوضية هرعت من مكتب المفوضية القريب في فارشانا لاستقبال اللاجئين، وأبلغ الموظفين عن أن الظروف في الميدان مزرية مع بقاء العائلات النازحة في العراء أو تحت ظلال الأشجار أو في الملاجئ الموقتة.
وشدد بالوش على أن مفوضية اللاجئين تعمل مع الشركاء في المجال الإنساني في الميدان على تنسيق الاستجابة الإنسانية في غضون ذلك، وتحاول الوكالات الإنسانية تحديد العدد الدقيق للنازحين الجدد داخل غرب دارفور، الذي يقدر بالآلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر 1860 يهجرون دارفور إلى تشاد نتيجة العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.