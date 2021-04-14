اتهام رئيس بوركينا فاسو السابق بقتل الزعيم سانكارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت محكمة عسكرية في بوركينا فاسو إلى الرئيس السابق للبلاد بليز كومباوري ومسؤولين آخرين تهمة قتل الزعيم البوركيني الراحل توماس سانكارا خلال انقلاب عسكري عام 1987. وذكرت المحكمة بالعاصمة واجادوجو أمس أن كومباوري وأحد كبار مساعديه ويدعى جيلبرت دينديري و12 شخصا آخرين لا بد أن يقدموا للمحاكمة بتهمة قتل الرئيس الراحل سانكارا الذي كان يعرف باسم «تشي جيفارا أفريقيا».



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