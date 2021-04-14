تمديد ولاية رئيس الصومال عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أنه تم التصويت أمس لمصلحة تمديد ولاية رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو لعامين آخرين، وذلك من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية: إن 149 نائبا صوتوا بالموافقة على الاقتراح الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.



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