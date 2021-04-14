طائرات إف 16 العراقية تقصف داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصفت طائرات «إف 16» العراقية أمس مواقع لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين « 180 كلم شمال بغداد». وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان إنه «بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب نفذت طائرات F_16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفا في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات محافظة صلاح الدين».



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