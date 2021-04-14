ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي أسيوط إلى 18 وفاة و3 مصابين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ارتفعت إلى 18 حالة وفاة و3 مصابين حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 103، وذلك وفقًا للمعلومات الأولية.

انتقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية، كما جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف، وجرى وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعًا للتزاحم، فيما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهًا بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

رافق المحافظ في موقع الحادث اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد إيهاب الألفى مدير إدارة المرور.

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