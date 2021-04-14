رئيس وزراء لبنان: تشكيل الحكومة الجديدة عالق بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا لمصالح الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة حيث يستمر تشكيل الحكومة الجديدة عالقا في حلقة مفرغة بسبب تعقيدات "لا تقيم وزنا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والمالية والاقتصادية للشعب اللبناني".

وقال دياب في كلمة ألقاها عبر تطبيق "زووم" خلال حفل الإفطار الافتراضي الذي أقامته اليوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام إن شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل ظروف بالغة الصعوبة وواقع معقد وتحديات غير مسبوقة في تاريخ لبنان.

وأضاف أن اللبنانيين يدفعون ثمن الصراعات الدائرة والحسابات والمصالح الخاصة التي يقدمها البعض على المصلحة العامة للبلاد.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح حتى الآن الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.