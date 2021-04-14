الرئيس الأرجنتيني يبحث مع مسؤولين أمريكيين الحصول على لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس أيريس - (د ب أ)

بحث الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأشكال الممكنة للتعاون من أجل الحصول على لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 وذلك خلال اجتماع افتراضي مع المسؤولين الأمريكيين أمس الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة الأرجنتينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنانديز ناقش مفاوضات الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي، واتفق الجانبان على ضرورة إعداد خارطة طريق نحو المستقبل، وفقا للبيان.

والتقى فرنانديز مع خوان جونزاليس، مدير الأمن القومي لنصف الكرة الغربي في إدارة الرئيس جو بايدن، وجولي تشونج، مساعدة وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي في وزارة الخارجية الأمريكية.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا ومستشار الشؤون الاستراتيجية جوستافو بيليز.