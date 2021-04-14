الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لموقع حادث صحراوي أسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

كشفت مصادر أمنية وشهود عيان تفاصيل حادث التصادم الذي وقع مساء الثلاثاء بين سيارة نقل محملة بالمواد البترولية وأتوبيس نقل ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 103 طريق البحر الأحمر في اتجاه أسيوط سوهاج، والذي وصل عدد ضحاياه إلى الآن إلى نحو 12 حالة وفاة و4 مصابين.

قال شهود عيان، لـ"الخليج 365"، إن السيارتين اندلعت بهما النيران فور وقوع التصادم، بينما أوضحت مصادر أمنية أنه جرى الدفع بـ 25 سيارة إسعاف من محافظتي أسيوط وسوهاج وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وإنقاذ بري مجهز بونش.

وقد انتقل محافظ أسيوط اللواء عصام سعد إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي وتوزعت جثث الضحايا بين عدد آخر من المستشفيات.