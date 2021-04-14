وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، أن الجريمة التي تأتي بعد إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرع أحد قادتها -المشمولين بعقوبات دولية- المدعو (سلطان زابن)، تؤكد أن جرائم الاختطاف التي ترتكبها الميليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها ليست سلوكا فرديا، وإنما نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة للتنكيل بالنساء اليمنيات.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين (الدولي والأمريكي) لليمن ومنظمات حماية المرأة لإدانة صريحة للجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق المختطفات فورا، ووقف حملات استهداف النساء وابتزازهن، وإطلاق جميع المغيبات في معتقلاتها السرية دون قيد أو شرط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني يدين اختطاف الفنانة انتصار الحمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.