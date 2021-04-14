شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم سحب كل قواتها من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة ذا تايمز أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستسحب كل قواتها تقريبا من أفغانستان في أعقاب الخطة الأمريكية لسحب قواتها بحلول 11 سبتمبر 2021.

وقالت الصحيفة، إن بريطانيا وضعت خططا لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول، إذ تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان، للحكومة.

ووفقا للصحيفة، يوجد نحو 750 جنديا بريطانيا في أفغانستان كانوا سيواجهون مهمة صعبة من دون دعم أمريكي بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية.