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الحكومة الهولندية تمدد معظم قيود العزل العام لمكافحة جائحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

مددت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، معظم قيود العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بما في ذلك حظر التجول ليلا.

 

وأشار رئيس الوزراء مارك روته إلى أن السبب في ذلك هو زيادة معدلات الإصابة بكوفيد-19 وكذلك اقتراب المستشفيات من العمل بكامل طاقتها.

 

وتشمل الإجراءات الحالية في هولندا، التي حدثت فيها 1.3 مليون إصابة بالمرض وأكثر من 16700 حالة وفاة، أول حظر تجول ليلي في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كما تشمل حظرا على التجمعات العامة لأكثر من اثنين.

 

ويشغل مرضى كوفيد-19 نحو 70% من أسرة الرعاية الفائقة حاليا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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