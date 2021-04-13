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العراق.. تسجيل 39 وفاة و8179 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفاً و796حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8179 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى  941 آلفا و78 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء  5791  ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى   826 ألفا و 323 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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