العراق.. تسجيل 39 وفاة و8179 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفاً و796حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8179 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 941 آلفا و78 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 5791 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 826 ألفا و 323 حالة.