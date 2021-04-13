شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تُبدل الجرعة الثانية من «استرازينيكا» لـ«فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر وزراء الصحة في ألمانيا على صعيد الولايات والصعيد الاتحادي بالإجماع اليوم الثلاثاء إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم كورونا بلقاح بيونتيك/فايزر أو موديرنا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، وكانوا أخذوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح استرازينيكا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال وزير صحة ولاية بافاريا، كلاوس هولتشيك، رئيس مؤتمر وزراء الصحة مساء اليوم: " الحل الذي تم التوصل إليه يقدم حماية جيدة للناس".

وأوضح هولتشيك أنه كان واضحا خلال المشاورات التي شارك فيها توماس ميرتنس، رئيس اللجنة، أن الجرعة الثانية بلقاح يعمل بالحمض الريبوزي أي بمستحضر بيونتيك/فايزر أو موديرنا يمثل أساسا جيدا لحماية الناس بشكل فعال " ولاسيما في الموجة الثالثة".

وبشكل محدد، يوصي القرار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بأخذ الجرعة الثانية بعد مضي 12 أسبوعا على أخذ الجرعة الأولى " وبالنسبة للمواعيد التي تم تحديدها بالفعل للجرعة الثانية يمكن أخذ الجرعة بشكل مؤقت أيضا اعتبارا من الأسبوع التاسع بعد الجرعة الأولى".

ونص القرار على أن أخذ الجرعة الثانية بلقاح استرازينيكا ممكن فقط في حالات فردية وبعد تحليل فردي للمخاطر بمعرفة طبيب.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت في الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما وأخذوا الجرعة الأولى بلقاح استرازينيكا وصل إلى نحو 2ر2 مليون شخص.