شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: ندعم اليابان في التخلص من مياه «فوكوشيما» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستعمل عن كثب مع حكومة اليابان التي ‏تستعد للتخلص من أكثر من مليون طن من مياه البحر الملوّثة المستخدمة في تبريد ‏الوقود النووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.‏

وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيان صحفي ‏اليوم، أن حلّ اليابان كان ممكنا تقنيا ومتوافقا مع المعايير الدولية، مشيراً إلى ‏استعداد الوكالة لتقديم الدعم الفني في مراقبة ومراجعة التنفيذ الآمن والشفاف ‏للخطة.‏

وأوضح أن عمليات تصريف المياه الخاضعة للرقابة في البحر هي ممارسة ‏روتينية لتشغيل محطات الطاقة النووية في العالم بعد تقييمات السلامة والأثر ‏البيئي، مبيناً أن قرار حكومة اليابان اليوم يعد علامة فارقة ستساعد في تمهيد ‏الطريق لإحراز تقدّم مستمر في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة ‏النووية.‏

يذكر أن اليابان تعتزم البدء في التخلص من 1.25 مليون طن من مياه البحر ‏الملوثة في المحيط الهادئ في غضون عامين، ولكن فقط بعد تمييعها وتصفيتها من ‏أغلب المواد المشعة.‏