اعتقال رجل يحمل فأسا قرب قصر باكنجهام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، القبض على رجل كان يحمل فأس في شارع ذا مول الذي يربط قصر بكنجهام بميدان ترافالغار، بوسط لندن.

وقالت شرطة لندن، في بيان، إنه: "كان رجال الشرطة يقومون بدورية في ذا مول عندما شاهدوا رجلا يحمل بلطة ( فأس) مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أن رجال شرطة مسلحون كانوا موجودون في الخدمة في مكان قريب، وحضروا إلى الموقع الذي اعتقل فيه الرجل، الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره، للاشتباه بحمله سلاحا هجوميا.

وفي شهر/شباط/فبراير الماضي، قتل شخص وأصيب آخر خلال عملية طعن تمت في شمال غربي لندن.

وقالت شرطة العاصمة إنه يتم التحقيق في الحادث ولا توجد معلومات تشير إلى أن جرائم الطعن التي حدثت مؤخرا في لندن متصلة ببعضها البعض.