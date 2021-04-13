شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يتبادل هاتفياً التهاني بشهر رمضان مع عدد من قادة الدول الشقيقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة.



ونقل لهم - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة لشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام الخير والازدهار.

وقد أعرب القادة عن أسمى التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك ..سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وأن يحمل هذا الشهر الفضيل الخير والبركة والسلام لشعوب الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم أجمع.