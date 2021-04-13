الصين تؤكد استمرار تعاونها مع الدول الاخرى للقضاء على فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إن الصين تعتزم التمسك بالتضامن وتبادل المساعدة والتعاون مع الدول الأخرى من أجل تحقيق نصر نهائي على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



أدلى وانغ بتلك التصريحات خلال فعالية خاصة نظمتها وزارة الخارجية الصينية لتقديم مقاطعة هوبي أمام العالم، تحت عنوان "هوبي البطولية: تولد من جديد لتحقيق أمجاد جديدة".

وقال وانغ إن جهود هوبي في مكافحة المرض تعد مثالا نموذجيا لجهود مكافحة المرض التي بذلتها الصين، ونموذجا للروح الصينية والقوة الصينية.

وفي معرض إشارته إلى أن يوم 8 أبريل وافق الذكرى الأولى لرفع الإغلاق الذي فرض للحد من تفشي المرض في مدينة ووهان حاضرة هوبي، قال وانغ إنه باعتبار ووهان أول مكان سجل ظهور المرض وأول مكان استطاع أيضا السيطرة عليه، فإن الشعب الصيني يحتفل بالذكرى الأولى لرفع الإغلاق في المدينة، كما تجتذب هذه المناسبة كثيرا من الاهتمام من جميع أرجاء العالم.

وأوضح أن هوبي وحاضرتها ووهان كانتا الجبهة الأمامية والميدان الرئيسي في المعركة ضد المرض، مضيفا أن المواطنين هناك لم يقدموا تضحيات عظمية كي تتغلب الصين على المرض فقط، وإنما قدموا أيضا إسهامات هامة في المعركة العالمية ضد المرض.

وأضاف أنه بعد إخضاع المرض للسيطرة، شرع المواطنون في هوبي على الفور في رحلة جديدة من استئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققوا نتائج مثمرة في تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد المرض وكذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع وانغ "من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في هوبي إلى أكثر من 10 بالمئة هذا العام".

وأشار إلى أن الصين تلقت دعما ومساعدة من كثير من البلدان خلال المعركة ضد المرض في هوبي وووهان، مضيفا أنه بعد تفشي المرض على مستوى العالم، بادرت الصين بدورها إلى مساعدة البلدان الأخرى.

واستطرد قائلا "هذا المرض غير المسبوق جعلنا ندرك بعمق أن العالم مجتمع مصير مشترك بالفعل".

مشيرا إلى أن المرض لا يزال ينتشر على مستوى العالم وأن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر الركود، حث وانغ بلدان العالم على التكاتف معا ومكافحة ما تسمى "قومية اللقاحات".

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن الصين زودت حتى الآن أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية حول العالم بلوازم مكافحة المرض، ولا تزال الصين تزود أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية باللقاحات التي تشتد الحاجة إليها.

وأكد أن الصين ستواصل بذل الجهود للحفاظ على استقرار سلسلة الإمداد العالمية الخاصة بلوازم مكافحة المرض وتوفير الدعم للبلدان التي تحتاج إلى المساعدة في هذا الشأن.