شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: 900 مليون دولار بديل احتجاز السفينة «إيفر غيفن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت هيئة قناة السويس «التحفظ» على سفينة «إيفر غيفن» التي جنحت في القناة الشهر الماضي، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد 900 مليون دولار قيمة الخسائر التي تسببت بها السفينة جراء جنوحها في ممر القناة.

ونقل موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية، اليوم (الثلاثاء) عن أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه «تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغاً وقدره 900 مليون دولار». وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن «قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية».