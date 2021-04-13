4 قتلى ومصابين في انفجار بطرابلس الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز الإسعاف بمركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار قنبلة يدوية في سيارة تاكسي بإحدى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف المصدر أن الانفجار كان بسبب قنبلة يدوية الصنع انفجرت داخل سيارة أجرة بمنطقة جنزور. وكانت منطقة جنزور تعرضت في مناسبات سابقة لتفجيرات انتحارية رجحت مصادر أمنية تبعية منفذيها لتنظيم «داعش».

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