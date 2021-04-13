شكرا لقرائتكم خبر إيران تعلن زيادة تخصيب اليورانيوم 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم إيران زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وفقا لتقرير بثته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أمس. ومن المقرر أن يبلغ نائب وزير الخارجية عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوة التي تأتي بعد هجوم الكتروني على منشأة نطنز النووية الإيرانية. وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، على الرغم من أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أنه قد يعيد تخصيب اليورانيوم في إيران إلى الوراء عدة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن زيادة تخصيب اليورانيوم 60% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.