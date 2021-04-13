إطلاق سراح 10 أدميرالات متقاعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم الإفراج عن 10 أدميرالات متقاعدين في تركيا بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدلائهم ببيان بشأن اتفاقية شحن دولية.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أمس، أن المحكمة في أنقرة فرضت قيودا على سفر الأدميرالات العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة البحرية السابقين. وبحسب التقرير، فإنه من غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم.

وكان 104 من الأدميرالات السابقين نشروا بيانا منذ نحو أسبوع، حذروا فيه من انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو، إلى جانب أمور أخرى.

وتنظم الاتفاقية المبرمة في عام 1936، المرور من خلال البوسفور والدردنيل، المضيقين الواقعين بين البحر الأسود والبحر المتوسط.