شكرا لقرائتكم خبر ظريف: سنواصل التخصيب في نطنز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عمليات التخريب وفرض العقوبات لن تدعم موقف الولايات المتحدة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وقال خلال مؤتمر صحفي بعد حادث طال محطة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم «ليعلم الأمريكيون أن لا العقوبات ولا أعمال التخريب ستزودهم بأدوات للتفاوض، وأن هذه الأعمال من شأنها أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لهم».

وأكد «إن مباحثات فيينا تبحث عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها في الاتفاق النووي ورفع العقوبات». وأضاف «إن إسرائيل لعبت مقامرة بالغة السوء بتخريب منشأة نطنز النووية».

وتابع قائلا «إن هجوم نطنز سيعزز موقف طهران في محادثاتها مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف»أطمئنكم بأن أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا ستوضع في منشأة نطنز في القريب العاجل». وتابع «ظن الإسرائيليون أن الهجوم سيضعف يدنا في محادثات فيينا؛ لكنه على العكس سيعزز موقفنا».

وما زالت حقائق حادث التفجير داخل منشأة نطنز النووية الإيرانية تتكشف يوما بعد يوم، حيث أفاد مسؤول استخباراتي لصحيفة (نيويورك تايمز)، أن عبوة ناسفة تم تهريبها إلى داخل منشأة نطنز وتم تفجيرها عن بعد.

وفيما تقدمت إيران بشكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة لاستهدافها المنشأة النووية في حادث ما زالت ملابساته وطريقة تنفيذه وحجم الأضرار الناجمة عنه غامضا.