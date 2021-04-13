شكرا لقرائتكم خبر 11 شخصية وكيانا إيرانيا هدف للعقوبات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتعليق المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية النووية، بعد فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية.

وذكرت وكالة (فارس) في تغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر المتحدث باسم وزارة الخارجية «ستعلق إيران المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان وكافة أشكال التعاون الناتجة عن هذه المفاوضات، على صعيد الإرهاب والمخدرات واللاجئين على وجه الخصوص».

ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات بسبب دورهم في المظاهرات الدموية في إيران عام 2019، وفقا لفارس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات في إيران في ضوء دورهم في العاطي العنيف مع مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران».

وطالت العقوبات الأوروبية قادة الحرس الثوري والباسيج والشرطة ومسؤولين بالسجون، وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.