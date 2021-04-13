حصيلة قياسية لإصابات كورونا في إيران

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وقالت سيما لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة «إنه تم تسجيل 25 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكثر من 290 حالة وفاة خلال نفس الفترة».
وبدا الوضع أسوأ بصورة خاصة في العاصمة طهران، حيث اضطر المدفن المركزي زيادة عدد نوبات العمل، وفقا لتقارير إعلامية، بسبب ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا.
وحذرت وزارة الصحة من موجة من الوفيات خلال الربيع.
وتم فرض إجراءات إغلاق صارمة مجددا في أنحاء البلاد. وأرجعت الوزارة الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة والوفيات؛ لتخفيف القيود خلال عطلة العام الفارسي الجديد من 21 مارس الماضي حتى الثاني أبريل الجاري.
وخلال هذه الفترة، سافر الكثير من الإيرانيين في الداخل والخارج ولم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، وسجلت إيران منذ بداية الجائحة أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس، وأكثر من مليوني حالة إصابة.
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