شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنين يفوز بـ 86% من الأصوات في الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

فاز رئيس بنين باتريس تالون، الثلاثاء، بـ86 % من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي قاطعتها بعض أحزاب المعارضة.

وأظهرت بيانات مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في انتخابات، الأحد، بلغت نحو 50.17 %، وشاب العنف الانتخابات بسبب الاعتراض على قرار تالون (62 عاماً) الترشح لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، واتهامات خصومه بأنه قوّض مكانة بنين كواحدة من الديمقراطيات الإفريقية المستقرة.

واعتبر تالون، النمو الاقتصادي القوي لبنين تحت قيادته أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى السعي لولاية أخرى.