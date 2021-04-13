شكرا لقرائتكم خبر عن «سي آي إيه»: كيم قد يستأنف التجارب النووية هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حذّر التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، ( سي أي أيه) الثلاثاء، من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يستأنف هذا العام التجارب النووية لبلاده، لإجبار واشنطن على الحوار.

وجاء في تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية أن «الزعيم الكوري الشمالي يمكن أن يستأنف إجراءات عدوانية، قد تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وزرع الشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك عبر استئناف اختبارات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية البعيدة المدى».وتابع: «يعتبر كيم أن السلاح النووي هو الرادع الأوحد لأي تدخل أجنبي، وهو مقتنع بأنه سيحظى في نهاية المطاف باحترام المجتمع الدولي عندما تصبح كوريا الشمالية قوة نووية».

ولفت التقرير إلى أن «كيم قد يقرر استئناف الاختبارات الصاروخية البعيدة المدى أو التجارب النووية هذا العام، في مسعى لإجبار واشنطن على التفاوض معه وفق شروط بيونج يانج».

ولم تجرِ كوريا الشمالية أي اختبار لصواريخ بعيدة المدى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأبقت المجال مفتوحاً أمام مفاوضات مع واشنطن حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.