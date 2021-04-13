شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو السودان لتعجيل تشكيل «التشريعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - عماد حسن:

حث الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة السودانية على إسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما أكد مقرر الوساطة الجنوبية للسلام في السودان، ضيو مطوك، وجود بعض الاختلالات في اتفاق جوبا، في وقت فر 1860 شخصاً من الجنينة إلى تشاد.

الدعوة الأوروبية جاءت خلال لقاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم والذي استعرض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأشار الهادي خلال اللقاء، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

واعتبر السفير دانيل ويس نائب رئيس بعثة الاتحاد بالخرطوم في تصريحات أن اللقاء كان مثمراً، مؤكداً مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة السودانية سياسياً واقتصادياً.

ولفت دانيال إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الخرطوم لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثة.

من جهة أخرى، أكد مقرر الوساطة الجنوبية للسلام في السودان، ضيو مطوك، أمس الثلاثاء، وجود بعض الاختلالات في اتفاق جوبا.

وقال مطوك: إنهم يعملون هذه الأيام في الخرطوم لمعالجة تلك الاختلالات في القضايا المحددة، ومناقشة ملف تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط.

تصريحات مطوك جاءت عقب الاجتماع مع رؤساء مساري «الوسط» التوم هجو و«الشمال» محمد داؤود بنداك ومحمد سيد أحمد الجاكومي.

وأضاف: «جلسنا مع الطرف الحكومي والمسارين وطرحنا بعض الأفكار التي يمكن أن تعالج الاختلال في ملف الثروة»، موضحاً أنهم بصدد مواصلة الحوار لتحقيق نسبة عادلة تضمن حقوق الجميع فيها.

بدوره، أعلن الجاكومي، الوصول إلى اتفاق حول نصيب إقليمي الشمال والوسط من الثروة بحصولهما على نسبة 30% من عائدات الثروة في الإقليمين.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان قد اقترحت بدء آليات التنفيذ غداً الخميس 15 إبريل/ نيسان باستثناء القضايا التي تم البت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي مع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، بحضور أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

في سياق متصل، بحث التعايشي مع رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، سير عملية تنفيذ اتفاقية السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم.

وأكد بيرتس دعمهم الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام، موضحاً أنه تم تشكيل فريق من البعثة للعمل جنباً إلى جنب مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم وفقاً للجدول الزمني المحدد له.

على صعيد آخر، دفعت المواجهات الجديدة في الجنينة بولاية غرب دارفور 1860 شخصاً إلى عبور الحدود إلى تشاد الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الثلاثاء، للمتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوش أن اللاجئين وأغلبهم من النساء والأطفال والمسنين فروا من منازلهم في قرى قرب الحدود بعد سلسلة مواجهات دامية بدأت في السبت الثالث من إبريل، أوقعت 144 قتيلاً على الأقل.