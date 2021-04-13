شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلع الأمم المتحدة على تطورات ملف سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، استعرض خلاله آخر التطورات في ملف سد النهضة، فيما قالت الخارجية الإثيوبية الخارجية إن المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للتوصل لنتيجة مربحة للدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وأكد شكري، خلال الاتصال الهاتفي، على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

كما جرى التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق، وأثر ذلك في استقرار وأمن المنطقة، فضلاً عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام لاستئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي في هذا الشأن.

وقام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي هي الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للتوصل لنتيجة مربحة للدول الثلاث بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال إطلاع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، ووزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، السفراء الأفارقة المعتمدين بأديس أبابا.

وبحسب بيان للخارجية الإثيوبية، فإن مكونن، أكد خلالها تمسك إثيوبيا بقيادة الاتحاد الإفريقي للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بين البلدان الثلاث.

وسلط الوزيران الضوء على القضايا التي نوقشت في اجتماع كينشاسا ووجهات نظر إثيوبيا في هذا الشأن.

وأكد أن التعاون وروح الأخوة الإفريقية هما الخيار الأفضل لإدارة واستغلال مياه النيل.

على صعيد آخر، عقدت مصر وكينيا جولة مشاورات سياسية عبر وسائل التواصل المرئي، تمت فيها مناقشة قضايا المياه وسد النهضة، والموضوعات الإفريقية، ومسائل الأمم المتحدة. وتم الاتفاق، خلال المشاورات، على تنسيق الجهود في الأمم المتحدة، لمعالجة جذور النزاعات الإفريقية، وتحقيق استدامة السلام في القارة، أخذاً في الاعتبار رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، وعضوية كينيا غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2021 و2022.