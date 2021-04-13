شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة من تركيا: احترام سيادة ليبيا منطلق علاقاتنا الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أهمية حماية سيادة ليبيا ووحدتها الاقتصادية، مؤكداً أن احترام السيادة منطلق لعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة،فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير ‏الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال اجتماع في واشنطن أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها،في حين دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جميع الأطراف إلى استلهام روح شهر رمضان والإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا.

وأبرمت ليبيا وتركيا، الاثنين، 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة وعدد كبير من الوزراء ومسؤولين معنيين من كلا البلدين.

من جهة أخرى،حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير ‏الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال اجتماع في واشنطن أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت،أمس الثلاثاء، إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء دعمهما لجهود الشعب الليبي لإعادة الوحدة إلى بلاده، وإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول القادم، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

الإفراج عن المعتقلين

من جهة أخرى،دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جميع الأطراف إلى استلهام روح شهر رمضان والإفراج عن كافة المعتقلين، وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية، وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا.

وتقدم كوبيش في بيان له بأطيب التهاني القلبية للشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قائلاً: «يحتفل الليبيون هذا العام بشهر رمضان دون خوف من الحرب والدمار ودون صوت البنادق، وبات باستطاعتهم الاحتفال بهذا الشهر الكريم في سلام آملين أن يتمكنوا من تجاوز خلافاتهم والعمل معاً لبناء مجتمع موحد ديمقراطي وذي سيادة، ينعمون فيه بالازدهار«وأضاف»:إن هذا الشهر هو شهر الصبر والصفح، وهو أيضاً شهر السلام والاستقرار والتسامح، أتمنى لكل الليبيين رمضان مباركاً وسعيداً، أملاً أن تكون هذه المناسبة فرصة، لتتحقق أخيراً المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية.

فصل جديد

وأشاد«كوبيش بالمبادرات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين المدنيين وغير المدنيين من قبل مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا»،ودعا«جميع الأطراف إلى استلهام روح هذا الشهر الكريم والإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة المعتقلين تعسفياً في بادرة حسن نية، وفتح فصل جديد في تاريخ ليبيا، معتمدين على الزخم الشعبي الحالي في البلاد».

وأضاف«في شهر الرحمة والإنسانية نرجو ألا تنسوا معاناة وبؤس العديد من الليبيين النازحين والسجناء والمعتقلين والمحرومين، واللاجئين والمهاجرين والمحتجزين الأجانب، الذين يكابدون العيش في ظروف لا تطاق».

وجدد كوبيش«دعوته للسلطات الليبية للعمل معاً لتوفير الخدمات للشعب الليبي وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتكاتف الجهود لتحقيق مطالب الليبيين بإجراء انتخابات وطنية في 24ديسمبر من هذا العام».

(وكالات)