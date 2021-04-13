شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام عاملي صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بفحص «PCR» كل أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمود محسن

أكدت الشيخة شذا المعلا، مساعدة المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة في حوارها مع ”الخليج 365”، أن البلدية تولي الصحة العامة في الإمارة أهمية كبيرة، وتعد من أهم أولوياتها، انطلاقاً من حرصها على صحة المستهلكين. وبحسب استراتيجيتها للارتقاء بركائز جودة الحياة، وفق المعايير المعيشية الرائدة، وتعزيز جودة الصحة العامة لمجتمع مدينة الشارقة، ما يتماشى مع كون الإمارة مدينة صحية، تحرص البلدية على أداء دورها الرقابي والتوعوي بتكثيف حملاتها وزياراتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة، ومتابعة ورقابة إدارة الصحة العامة، واعتماد أفضل المواصفات والمعايير في التحليل والتدقيق على المنتجات عبر مختبراتها المركزية.

* ما الإجراءات المستحدثة لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل؟

استحدثت بلدية مدينة الشارقة، ضمن إجراءاتها الاحترازية، وتعليماتها للجهات الخاضعة لمراقبتها، ولضمان بيئة خدمية صحية لجميع المتعاملين في الإمارة، إلزام مقدمي الخدمة بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، بفحص PCR كل أسبوعين، ويستثنى منه الحاصلون على التطعيم ضمن برنامج التطعيم الوطني، والمتطوعون في التجارب السريرية للقاحات، ومن تظهر لديه علامة النجمة، أو حرف E في تطبيق الحصن، مع وضع الملصقات اللازمة التي توضح حصول مقدم الخدمة على اللقاح، أو لديه فحص PCR سلبي.

أما الزيارات التفتيشية والتوعوية، فقد نظمت البلدية عبر قسم الرقابة الصحية نحو 18 ألف زيارة للمراكز والصالونات، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، التي عمّمتها وشرحتها للعاملين.

وأخيراً، حدّثت البلدية الإعلانات الصادرة لهذه المنشآت، وشملت السماح لها بتقديم خدمات «السبا»، والحمام المغربي والشرقي، والتدليك والاسترخاء بقدرة استيعابية لا تتجاوز 50 %، والتنظيف والتعقيم والتطهير للمنشأة بكل تجهيزاتها يومياً، وبعد كل خدمة، وتوثيق عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم في سجلات خاصة، وقياس درجات الحرارة للعاملين خلال اليوم، وللزبائن قبل الدخول، والنظافة الشخصية للعاملين، وغسل أيديهم باستمرار، وتعقيم وتطهير المكان كاملاً قبل الإغلاق، واستخدام غطاء سرير من الأغطية ذات الاستخدام الواحد، وتغييره بعد كل متعامل، واستخدام منشفة أحادية الاستخدام، وتعقيم وتغيير الأدوات والمواد التي يصعب استخدامها لمرة واحدة، كالبطانيات والوسائد، وغيرها، فضلاً عن توفير مواد مطهّرة ومعقمة للأيدي بشكل كافٍ، وفي متناول مرتادي المنشأة، واستقبال الزبائن بحجز المواعيد فقط، وإلغاء أماكن الانتظار، وتعقيم أماكن تقديم الخدمات وغرف تبديل الملابس، وحفظ المعدّات ذات الاستخدام الواحد في مغلف مغلق خاص، واستعمال الأعواد ذات الاستخدام الواحد عند وضع الكريمات، وارتداء الموظفين لأقنعة الوجه، واستخدام قفازات الأيدي، وتعقيم اليدين قبل كل خدمة وبعدها، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا، ومراعاة التباعد بمسافة لا تقل عن مترين داخل المنشأة، وأثناء تقديم الخدمة. كما يجب توفير لوحات أو ملصقات إرشادية وعلامات على الأرضيات، توضّح مسافة التباعد، مع توزيع الأثاث بما يتوافق مع إرشادات التباعد، وتأكيد ضرورة غسل وتعقيم أيديهم قبل وبعد تقديم الخدمة، ووجوب ارتداء الكمامات من قِبَل الزبائن وتوفيرها للزبائن في حال تعذّر توافرها، أو تلفها، وتشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية.

* كم عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية وأبرز تعليماتها؟

بلغ عدد الزيارات التفتيشية لقسم رقابة الأغذية على المنشآت الغذائية 46 ألفاً و874 زيارة، تأكدنا خلالها من التزام العاملين بالاشتراطات والضوابط الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومدى تطبيق هذه المنشآت بما تضمنته الإعلانات الصادرة من بلدية مدينة الشارقة، للحدّ من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وتوعية العاملين بضرورة الالتزام بها، انطلاقاً من حرص البلدية على نشر التوعية وتوضيح الضوابط التي شملتها هذه الإعلانات.

وتنفيذاً للتوجيهات الحكومية، أصدرت البلدية إعلانات للمنشآت الغذائية، تضمنت الإجراءات الاحترازية كافة، فضلاً عن إيقاف كل من تظهر عليه أية أعراض عدوى تنفسية عن العمل، وتوجيهه لأقرب مركز صحي لإجراء الفحص، وتوفير المعقمات داخل المنشأة وتعقيم الأسطح باستمرار، واستخدام أدوات المائدة كالأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد، وعدم السماح بالبوفيه المفتوح، أو الخدمة الذاتية في المطاعم، والالتزام بكل اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية.

وأخيراً، استحدثت البلدية هذه الإجراءات وشملت تحقيق التباعد لمسافة مترين على الأقل بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص، باستثناء الأسرة الواحدة، وإلزام مقدمي الخدمة بفحص PCR كل أسبوعين، باستثناء الحاصلين على التطعيم.

عيادات الصحة العامة

* ماذا عن عيادة الصحة العامة في منطقة الصجعة، وأين وصلت مراحل الإنجاز؟

بدأ العمل التجريبي في فرع العيادة بمنطقة الصجعة منذ مطلع العام الجاري، حيث توفر العيادة الخدمات فيها، وفي والمناطق القريبة، ما يغني المتعاملين عن الحضور إلى داخل المدينة، حيث تتوافر الخدمات نفسها الموجودة في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى. وسلّمت العيادة لمجموعة «إنجازت» للإشراف عليها وتنظيم سير العمل، انطلاقاً من التعاون الوثيق بين البلدية و«إنجازات»، لتقديم أفضل الخدمات للقاطنين.

* كم بلغ عدد بطاقات الصحة المهنية الصادرة والمجددة خلال العام الماضي؟

بلغ إجمالي عدد البطاقات التي أصدرت وجدّدت خلال العام الماضي 94 ألف بطاقة، وبطاقات الصحة المهنية من الضوابط المهمة التي تنظم سير العمل في المنشآت الغذائية والصحية، ويدقق عليها باستمرار خلال الزيارات التفتيشية لهذه المنشآت، للتأكد من خلوّ العاملين من أية أمراض معدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العاملين في حال عدم تجديد البطاقة بعد انتهائها.

* كم عدد المراجعين الذين استقبلتهم فروع عيادة الصحة العامة خلال 2020؟

بلغ عدد المراجعين، في منطقة الناصرية، والمنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، والمنطقة الصناعية الرابعة، 255 ألفاً و206 مراجعين، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، كإصدار وتجديد بطاقة الصحة المهنية، وإجراء الفحص الطبي للإقامة، والتطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي، حيث يُستقبل المراجعون وفق إجراءات وقائية واحترازية وضوابط صحية كاملة.

رقابة وتوعية

* ما آلية متابعة فصل التيار الكهربائي عن البرادات ليلاً في البقالات؟

في بداية الصيف ينظم قسم رقابة الأغذية حملات تفتيشية على البقالات ومحال السوبرماركت، للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي عن البرادات خلال الليل، حيث يبدأ المفتشون عملهم من السادسة صباحاً، وقت فتح تلك المواقع لضبط المواقع المخالفة.

* ما إسهامات قطاع الصحة والمختبرات في مكافحة «كورونا» رقابياً وتوعوياً؟

تمثل الدور الرقابي والتوعوي لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية للحد من تفشي الفيروس، بإصدار حزمة من الإعلانات الخاصة بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للمنشآت الخاضعة لإشراف ورقابة أقسام التفتيش بإدارة الصحة العامة، مع شرح ما تضمنته من اشتراطات وتدابير احترازية ووقائية، وتنفيذ حملات توعوية للمنشآت للحدّ من انتشار الفيروس، وتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف الزيارات التفتيشية المفاجئة للتأكد من مدى الالتزام. كما يعمل مفتشو الأغذية على مدار الساعة في مناوبات، وفي حال ضبط مخالفة لتلك الإجراءات تخالف المواقع غير الملتزمة حسب لائحة الجزاءات المعمول بها. كما استمرت إدارة المختبرات المركزية بأقسامها المختلفة قسم مختبر الأغذية، وقسم مختبر مواد البناء، وقسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية، في العمل في ظل جائحة «كورونا» والقيام بدورها التحليلي في فحص عيّنات المواد الغذائية، ومواد البناء، والمواد البيئية والمواد الاستهلاكية.

تحاليل ومعايير

* ما أعداد العيّنات التي حللتها مختبرات البلدية خلال 2020 ؟

بلغ عدد العيّنات التي حلّلها مختبر الأغذية نحو 7175 عينة، منها 342 غير مطابقة للاشتراطات، والتي حلّلها مختبر البيطرة 1937، منها 16 غير مطابقة للاشتراطات، والتي حلّلها قسم مختبر مواد البناء 15 ألفاً و780 عينة، والتي حلّلها قسم مختبر البيئة والمواد الاستهلاكية 726 عينة.