شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 149 منشأة غذائية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت هيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية عن تنفيذها 112 ألفاً و832 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالإمارة خلال العام الماضي 2020 منذ بداية جائحة «كوفيد- 19»، تضمنت إصدار 98113 تنبيهاً، وتوجيه 6794 إنذاراً، ومخالفة 149 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية 3494 خلال الفترة ذاتها.

أوضحت الهيئة في تقرير لها عن إنجازاتها وجهودها خلال جائحة كورونا، أن مركز عمليات الطوارئ واستمرارية الأعمال المعني باستقبال البلاغات التي تتعلق بمهام واختصاصات الهيئة استقبل 420 بلاغاً منها 317 بلاغاً تتعلق بالإجراءات الاحترازية ل«كوفيد- 19» في المنشآت التابعة لقطاع الرقابة.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد المنشآت الغذائية التي تلقت تعاميم الهيئة 15783 منشأة بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من الجائحة من خلال الزيارات الميدانية والرسائل النصية.

وأضافت الهيئة أنه تم إجراء 13662 فحصاً في المختبر البيطري الوحيد في الدولة الذي يعمل على فحص عينات برنامج المسح الوطني الخاص بالكشف عن «كوفيد- 19»؛ حيث بلغ معدل تقليل وقت الفحص من 4 ساعات إلى 85 دقيقة أي بنسبة 65%، كما تم تدريب 93297 كادراً فنياً من قبل موظفي الهيئة على سحب العينات الخاصة بتحليل «كوفيد - 19» بما يخدم أهداف برنامج المسح الوطني.

ووفقاً لنتائج استبيان مخرجات استطلاع رأي المجتمع تأثيرات «كوفيد- 19» بلغت نسبة متوسط ثقة المجتمع في الإجراءات التي قامت بها الهيئة أثناء الجائحة إلى 86%.