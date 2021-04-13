شكرا لقرائتكم خبر عن "مختار" قصة كفاح وصبر.. والمبادرة تساعده ليعيش حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " حياة كريمة" لم تعد مبادرة، ولكنها تحولت لفكرة هتعيش وتكمل في حياة كل مصري وكل مصرية، وتمس حياة كل شخص على أرض المحروسة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو، كيف ساهمت "حياة كريمة" في تخفيف حياة كريمة لأحد المواطنين بقرية البرونجى بمحافظة البحيرة، وأصبحت حياته أفضل بعد توفير متطلباته وتوفير مصدر رزق له ليعيش حياة كريمة.

وخلال الفيديو الذي يقدمه ياسين الزغبى، طالب بكلية تجارة، يقوم بجولة بالقرية للسؤال عن " مختار" ذلك الشخص الذى يحظى بحب المواطنين جميعهم في القرية، ويشهد له الجميع بدماثة الخلق، والتسامح، والكفاح، وعلى الرغم من ظروفه الصحية الصعبة، إلا أنه استطاع أن يساعد أخوته على استكمال تعليمهم.

والتقى "الزغبى" خلال الفيديو بـ"مختار" وتحدث عن نفسه قائلا:" كنت كويس وشغال في الإسكندرية في المعمار منذ 10 سنوات، وأصيبت بمرض جعلني طريح الفراش، وحاليا عندى محل على قد حالى، والناس بيساعدونى علشان اوصل للمحل لانى مش بقدر اتحرك".

وفاجأ فريق عمل "حياة كريمة" "مختار" بتوفير كرسى متحرك يستطيع من خلاله الذهاب للمحل يوميا، كما تم تطوير وتجديد المحل الخاص به، وتزويده بالسلع الغذائية في محاولة لمساعدته وتوفير حياة كريمة له.