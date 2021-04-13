نشرة الحوادث.. محاكمة طبيب أسنان شهير وجريمة قتل في أول أيام شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

هتك عرض 4 رجال.. تأجيل محاكمة طبيب أسنان شهير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة طبيب الأسنان الشهير "ب. س" بتهمة هتك عرض 4 رجال لجلسة 16 يونيو، لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.

ضبط 4 متهمين بقتل مُسنة في الزيتون

أقدم 4 متهمين على إحراق سيدة مٌسنة بعد تقييدها إلى كرسي داخل منزلها في الزيتون بغرض سرقة أموالها.

تأييد الإعدام والمُشدد على المتهمين بقضية "خلية ميكروباص حلوان"

رفضت محكمة النقض، طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمُشدد الصادرة ضدهم بقضية "خلية ميكروباص حلوان" والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في 9 يناير من عام 2016.

تأجيل دعوى من "العدل" تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي.

خنقها وأبلغ الشرطة.. إحالة المتهم بقتل زوجته في عين شمس للجنايات

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإحالة موظف لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته في عين شمس.

"جريمة السحور".. شاب يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية في السويس

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على شاب قتل صديقه بسبب خلافات مالية بالسويس.