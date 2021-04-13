خادم الحرمين يتلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء العُماني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم، من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه سموه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعيا الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء.
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