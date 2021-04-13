أنشطة لمركز الملك سلمان للإغاثة في 4 دول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5650 كرتونة من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظات عدن والضالع وأبين. حيث جرى توزيع 1450 كرتونة من التمور في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 1450 شخصًا، و2200 كرتونة من التمور في مديرية الحصين بمحافظة الضالع، استفاد منها 2200 فرد، و2000 كرتونة من التمور في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

الأردن

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجرى توزيع 4.176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20.880 فردًا في محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق. وتنوعت محتويات السلة الواحدة - التي تزن 30 كيلوجرامًا- بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.

تشاد

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 205 سلال غذائية رمضانية في قرية جناح بمحافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1025 فردًا. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية تشاد للعام 1442.

أفغانستان

وسلّم المركز هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور. وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية أفغانستان بدر بن إبراهيم العتيبي وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني الدكتورة نيلاب مبارز، في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بالعاصمة كابل.

وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.