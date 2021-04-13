أميركا قلقة بشأن خطوة إيران لتخصيب اليورانيوم

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يشعر «بالقلق» بشأن إعلان إيران «الاستفزازي»، أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المئة.

وقالت ساكي: «نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الإعلان الاستفزازي. نحن واثقون بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل إلى حل».

كان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عزمها تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60% في محطة تجريبية فوق الأرض في منشأة «نطنز» النووية، في تأكيد لإعلانات إيرانية سابقة.

وقال تقرير الوكالة الدولية إلى الدول الأعضاء «أبلغت إيران الوكالة أنها تنوي بدء إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم مخصباً إلى مستوى 60% يورانيوم 235 في محطة تخصيب الوقود التجريبية» في «نطنز».