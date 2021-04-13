قائد الأسطول الخامس الأميركي: حريصون على التعاون مع مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد) - أكد قائد الأسطول الخامس الأميركي والقوة البحرية المشتركة، صامويل بابارو، حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحري مع مصر من خلال التوسع في مجال التدريبات العسكرية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، الذي أشاد بدوره بالتعاون العسكري مع الجانب الأميركي، خصوصاً في المجالات التقنية، ونقل وتبادل الخبرات في عمليات الأمن البحري، ومجال الأمن السيبراني، والتدريبات المشتركة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، بمقر قيادة القوات البحرية المصرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، شمال القاهرة، تناولت دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وتعظيم مشاركة مصر في القوة البحرية المشتركة «CMF».