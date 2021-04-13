فرنسا تعلق الرحلات مع البرازيل بسبب سلالة متحورة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها هناك لأول مرة.

وأضاف كاستيكس، أمام البرلمان "لاحظنا أن الوضع يزداد سوءاً وقررنا تعليق جميع الرحلات الجوية بين فرنسا والبرازيل حتى إشعار آخر".

وكان عدة أطباء فرنسيين بارزين قد طالبوا الحكومة منذ أيام بوقف كل حركة النقل الجوي مع البرازيل.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران قبل شهر إن حوالي ستة في المئة من إصابات كوفيد-19 في فرنسا كانت من السلالات الأكثر عدوى التي تم رصدها لأول مرة في البرازيل وجنوب أفريقيا.