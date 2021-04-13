هل يزيد الصيام احتمال الإصابة بـ"كورونا"؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد) - قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال مكتب المنظمة في القاهرة، عبر تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: "طالما صحتنا كويسة نقدر نصوم".

وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بالفيروس أو إصابة بعض المرضى بأعراض بعد التعافي، فلا بد من استشارة أهل التخصص في الطب والدين.

وتتردد قبل شهر رمضان المبارك العديد من التأويلات الصحية المرتبطة باحتمالية تأثير الصيام على المناعة في الوقت الذي تحسم فيه منظمة الصحة العالمية الجدل بعدم وجود رابط بين الصيام وضعف المناعة ما لم يقرر الطبيب الخاص بالحالة تأثير ذلك.