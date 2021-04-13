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مصر.. إغلاق أول مسجد في رمضان بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت السلطات المصرية مسجداً وأحالت الإمام للتحقيق، وذلك في أول تطبيق رسمي لقرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «».

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وقالت وزارة الأوقاف المصرية (اليوم) إنه بناء على مذكرة نصت على مخالفة مسجد الإمام الطاروطي بمحافظة الشرقية للإجراءات الاحترازية لمواجهة تقرر غلق المسجد وإحالة الإمام للتحقيق، حيث قام بإمامة المصلين بمسجد (مجمع الطاروطي) بقرية طاروط بالزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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