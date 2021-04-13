بحلول 11 أيلول … بايدن سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 9:19 مساءً

أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن قرر بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان إلى ما بعد الأول من أيار/ مايو، الموعد الذي حدد في اتفاق مع طالبان، على أن تنسحب ”دون شروط“ بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

وصرح المسؤول للصحفيين: ”سنبدأ انسحابًا منظمًا للقوات المتبقية، قبل الأول من أيار/ مايو، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية من البلاد قبل الذكرى العشرين (لاعتداءات) 11 أيلول/ سبتمبر“.

وأضاف: ”أبلغنا طالبان، دون أي التباس، أننا سنرد بقوة على أي هجوم على الجنود الأمريكيين خلال قيامنا بانسحاب منظم وآمن“.