شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يصوت على «جرائم الكراهية».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على ما إذا كان سيبحث ويناقش التشريع الذي تقدمت به عضوة المجلس الديمقراطية مازي هيرونو لمكافحة جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

وقال شومر إنه "يمكن للكونجرس أن يرسل إشارة قوية وبصوت عالٍ وواضح بأنه لن يتم التسامح مع مثل هذه النوعية من جرائم الكراهية ".

وأضاف أن "الطريق للقيام بذلك هو أن يصوت 60 من أعضاء مجلس الشيوخ غدا من أجل المضي قدما في مشروع القانون".