انت الان تتابع خبر دبلوماسي إيراني: الضغوط على إيران ستتحول إلى قنبلة نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال حسين موسويان عضو الفريق النووي الإيراني المفاوض السابق إن العقوبات والإرهاب النووي الأمريكي والإسرائيلي، سيؤدي في نهاية المطاف إلى صناعة "قنبلة نووية" من قبل إيران.

