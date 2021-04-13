التعليم تعلن استمرار 'المدمج' خلال الفصل الثاني في الجامعات

وقالت الوزارة في بيان، إنه "التزاما بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملا ببرنامج العام الدراسي الحالي 2021/2020 تقرر استمرار التعليم المدمج في الدراسات الأولية لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية".

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن استمرار "التعليم المدمج" خلال الفصل الثاني في الجامعات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012