شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل محادثات فيينا حول النووي الايراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن السفير الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، ـن محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني أرجئت إلى الخميس بعدما كان مقرراً أن تستأنف الأربعاء.



وكتب اوليانوف على تويتر: أن "اجتماع اللجنة المشتركة" التي تضم الدول الموقعة للاتفاق (المانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وايران) برعاية الاتحاد الاوروبي "سيعقد في 15 أبريل (نيسان)" في العاصمة النمسوية.

وأضاف "سيتم التطرق بالتأكيد إلى الإجراءات الأخيرة لإيران في المجال النووي، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة".