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العراق.. تسجيل 39 وفاة و8179 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفاً و796حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8179 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى  941 آلفا و78 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء  5791  ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى   826 ألفا و 323 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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