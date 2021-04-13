شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات رسمية: فرنسا تسجل 324 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الثلاثاء، أن فرنسا سجلت 324 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الإصابة بكورونا، مقارنة مع 385 الإثنين، ليقترب إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة من 100 ألف.



كما ارتفع عدد المصابين في وحدات الرعاية المكثفة 36 حالة إلى 5952 في مستوى قياسي جديد خلال العام 2021.

وتأمل فرنسا أن يساهم تكثيف حملة التطعيم ضد كورونا في استعادة السيطرة على أحدث تفشي للمرض، والذي تفاقم بسبب سلالات جديدة.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس في البرلمان إن فرنسا ستعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها هناك لأول مرة.