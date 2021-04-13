انتهاك نووي جديد لإيران يثير غضب أمريكا وفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن رفضها التام للانتهاك الإيراني الجديد الخاص بالاتفاق النووي، ووصف بيان للرئاسة الفرنسية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بـ"التطور الخطير".



وفي وقت سابق قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، إن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وأوضح أنه سيتم تركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في منشأة نطنز النووية.

من جانب آخر، قال المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن تتخذ إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% على محمل الجد.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية نشعر بالقلق من إعلان إيران "الاستفزازي".

وفي فبراير/شباط الماضي، عثرت الوكالة الدولية على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.